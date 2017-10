Unió de Pagesos considera el 2017 un «mal any» per al sector agroalimentari

El sindicat agrari Unió de Pagesos, majoritari al camp català, va fer balanç ahir de la campanya del sector agroalimentari català en el marc de la Fira de Sant Miquel de Lleida i va considerar que el 2017 ha estat «un mal any». El coordinador nacional d'UP, Joan Caball, va valorar negativament el 2017, després que el 2016 pugés la renda agrària per l'augment de la collita, especialment del cereal.

Segons Caball, l'únic sector que aguanta la crisi de producció i de preus existent és el porcí. Per al sindicat, la causa d'aquesta situació són els «alarmants» baixos preus dels cereals, que, per tant, fan que l'alimentació d'aquests animals sigui més barata per als ramaders.

D'altra banda, la fruita d'os ha protagonitzat una «molt mala campanya» d'estiu, especialment aguditzada per la crisi de preus i la posició de domini dels grans supermercats. En aquest sentit, Caball va tornar a insistir en la necessitat de crear un pla de xoc que eviti una crisi similar de cara a l'any que ve. «Hem de posar-nos a treballar de manera immediata i no esperar al juny que ve, quan ja no tingui remei la situació», va explicar. El control i la gestió de la fauna salvatge com els óssos o els voltors són altres de les preocupacions que té actualment el sector ramader.

En aquest punt, UP advoca per escoltar els ramaders de la Vall d'Aran que es veuen afectats pels atacs de l'ós Goiat. «Ells són els que hi eren des del principi, per la qual cosa si ells demanen que l'ós torni a Eslovènia és el que s'ha de fer», va especificar Caball.

Finalment, UP va demanar al govern de la Generalitat que reconegui la feina del sector agroalimentari, ja que «som els que aguantem l'economia del país».