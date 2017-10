Els alcaldes del Bages condemnen l'acció dels cossos de seguretat

El Consell d'Alcaldes del Bages es va reunir ahir a Callús en una sessió extraordinària urgent per «rebutjar la violència emprada pels cossos policials de l'Estat espanyol en el decurs de la jornada electoral».



Van elaborar un manifest en què donen suport als més de 800 ferits per les agressions policials, 47 dels quals són de la Catalunya Central. I van demanar la retirada immediata dels efectius addicionals desplegats els últims dies a Catalunya. En el mateix document s'agraeix l'actitud cívica i es dóna suport als alcaldes i veïns dels pobles on hi va haver els atacs.



Un dels ajuntaments afectats, Fonollosa, també rebrà l'escalf de les ADF de la comarca. Demà al migdia pujaran a mostrar el seu suport.

Jornada d'aturada a la carretera



D'altra banda, diferents moviments locals han previst per a avui al matí talls a les carreteres de la Catalunya Central. A les 7 del matí a Calaf, a primera hora també a Sallent (a partir de les 5 del matí), i també hi ha talls previstos a Puigcerdà.