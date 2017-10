La concentració de la Taula per la Democràcia desborda la plaça Universitat

Milers de persones han omplert a vessar aquest dimarts a la tarda la plaça Universitat de Barcelona en la concentració que havia convocat la Taula per la Democràcia en el marc de l'aturada general. Càntics com "Hem votat" i "Els carrers sempre seran nostres" i crits a favor de la independència han ressonat a la plaça i per l'inici dels carrers colindants. S'ha llegit un manifest en què s'ha assegurat que s'ha paralitzat l'activitat del país en protesta per la violència i denunciat "la vulneració de drets fonamentals", i s'ha exigit la retirada "immediata" dels cossos policials estatals. En una crida a l'Estat i a Europa per garantir els drets a Catalunya, els estudiants també han anunciat que volen acampar entre Gran Via i passeig de Gràcia "per complir el mandat del poble". S'ha cantat 'L'Estaca' i 'Passi-ho bé'.