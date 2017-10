Normalitat al conjunt de la xarxa viària catalana

La circulació al conjunt de les carreteres catalanes és fluïda des de poc després de dos quarts de set de la tarda. Segons informa el Servei Català de Trànsit, a aquesta hora no hi ha vies tallades per manifestacions a la xarxa viària, segons el Servei Català de Trànsit. Una cinquantena de carreteres han quedat tallades aquest 3-O tallades arreu de Catalunya per les manifestacions de l'aturada general del 3-O. L'AP-7, la B-23, l'A-2, l'Eix Transversal o la N-340 han estat les principals vies afectades.