Els EUA eviten valorar la petició de mediació internacional a Catalunya però lamenten els ferits

Els Estats Units han evitat valorar la petició de mediació internacional feta pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, però han lamentat que "molta gent resultés ferida" durant l'1-O. "Encoratgem totes les parts a resoldre les seves diferències polítiques de forma no violenta i d'acord amb la llei espanyola", ha assegurat la portaveu del Departament d'Estat nord-americà, Heather Nauert. "Estem tristos per les informacions que hem vist i llegit, per la molta gent que va resultar ferida", ha dit.