JxSí i la CUP proposen que Puigdemont comparegui dilluns al Parlament per debatre el resultat de l'1-O

Junts pel Sí ha proposat a la reunió de la Mesa d'avui que dilluns que ve se celebri un ple al Parlament que inclogui com a únic punt del dia la compareixença del president català, Carles Puigdemont, perquè valori l'1-O i en detalli els "efectes", tenint en compte la seva aposta per la secessió.

Fonts parlamentàries han explicat que a la reunió de la Mesa JxSí -que té majoria en aquest òrgan- ha remarcat que Puigdemont desitja dirigir-se al ple per valorar els resultats del referèndum, suspès pel TC, i detallar els "efectes" de l'aplicació de la llei del referèndum.

L'esmentada normativa, aprovada pel Parlament i suspesa pel Tribunal Constitucional, diu en el seu article 4.4 que en cas de victòria del sí "dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya", el contingut de la qual estan debatent les forces sobiranistes.

El ple de dilluns que ve encara no està formalment convocat perquè a la reunió d'aquest matí de la Mesa JxSí ha demanat la compareixença de Puigdemont sense haver-la registrat.

Per aquesta raó, el primer grup del Parlament ha de procedir a fer-ho i, tot seguit, es reunirà de nou la Mesa i la Junta de Portaveus, aquest mateix matí, per acordar ara sí el ple per dilluns.