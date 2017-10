Missatges, flors de paper i llàgrimes es barregen davant les escoles

Miquel Creus va intentar ahir al matí explicar als congregats les accions que volien portar a terme tot seguit, davant de l'escola, en la concentració convocada per expressar el seu rebuig a l'entrada que diumenge hi va protagonitzar la Guàrdia Civil per endur-se les urnes. Però no va poder ni gairebé començar la primera frase. Amb els ulls entelats, va haver de passar la paraula i retirar-se uns instants. No va poder contenir l'emoció. Ell era una de les nombroses persones que diumenge eren al centre educatiu. Tres quarts d'hora més tard, davant d'uns 400 veïns, però també de persones arribades de Sant Vicenç i Monistrol, va enllaçar com va poder, entretallat, unes paraules.



Entremig, els centenars de persones congregades a l'exterior de l'escola van penjar pancartes a la tanca del recinte en favor de la democràcia, en van pintar allà mateix, i sobre un gran paper estès a terra van anar deixant-hi els seus missatges, essencialment de rebuig al que havia passat dos dies abans, i de defensa de la pau i la democràcia. La concentració de Castellgalí va ser una de les que ahir al matí es van fer davant els centres del Bages que diumenge van rebre la irrupció policial, com Sant Joan, Callús i Fonollosa.



Infants i adults es van dedicar a elaborar allà mateix flors de paper, la major part de les quals es van anar col·locant posteriorment a la tanca perimetral de l'escola, just en el punt que agents de la Guàrdia Civil havien tallat diumenge amb una cisalla per poder entrar al recinte. Mentre va durar l'acte es van poder veure nombroses abraçades emocionades, amb llàgrimes als ulls, de persones que es retrobaven després dels fets de diumenge. Més d'una expressava que no es veia amb cor de veure els nombrosos vídeos que circulen de les intervencions de diumenge, perquè se'ls posava la pell de gallina.



Creus va donar les gràcies «a tots els pobles de la comarca» per la seva solidaritat. «Vam ser dels primers a rebre. Ja no som un punt vermell, som un punt més. Però el que va passar aquí no pot tornar a passar», va manifestar. Tot seguit es va llegir un breu manifest de rebuig a l'acció que van patir «gent que pacíficament volien manifestar-se en favor de la democràcia» i que va acabar dient que, «contra tota violència, la nostra resposta serà la paraula i la pau».

«Els vidres es canvien, el sentiment que ens van deixar, no»



Els cops de porra de la Guàrdia Civil a Sant Joan de Vilatorrada diumenge van fer mal, però va unir sentimentalment els pobles del Bages i la Catalunya Central en un clam uníson de rebuig. Unes 3.000 persones, segons la Policia Local, es van congregar als carrers del municipi ahir al matí en una de les concentracions més multitudinàries que ha viscut en temps.



L'escola Joncadella, col·legi electoral d'on 40 agents de la Guàrdia Civil van intentar endur-se les urnes, va ser el punt d'inici per engegar la marxa. Abans de les 11 del matí, centenars de persones ja eren davant les portes del centre, i la gent aprofitava per recordar la resistència popular que va impedir que requisessin el material electoral. A 1/4 de 12, una munió de persones d'arreu de la comarca i també del Moianès i el Berguedà entraven al pàrquing de l'escola amb una estelada ben gran portada entre uns quants i amb el so de les gralles.



Abans de començar la marxa, l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso, que va patir la càrrega de la policia estatal, va fer un breu parlament i va deixar clar que el pas que havia fet l'Estat espanyol era un punt de no retorn. «Ens van prendre les urnes però això no és problema. El problema és que ens van agredir físicament i psicològicament. Va ser una repressió brutal i ens van fer mal. Els vidres es canvien, però aquest sentiment que tenim ara costarà molt de marxar». Després, la gent va col·locar flors lligades amb llaços de la senyera a la porta enreixada on va tenir lloc la càrrega.



Un riu cabalós de persones va desfilar fins al carrer Collbaix i va passar pel mig del poble. Els manifestants van entonar diverses vegades el crit «Els carrers seran sempre nostres» i alguns càntics més però va ser una marxa amb poc soroll, com si la gent encara estigués paint el que havia passat diumenge i la situació que viu el país.



La marxa va finalitzar davant l'IES Quercus, el centre on els agents van etzibar diversos cops de porra al cap a la gent i d'on es van endur les urnes. Des del lloc on es va dur a terme la càrrega policial, Ariso es va dirigir de nou, emocionat, als milers de persones que eren allà per demanar-los que responguessin «pacíficament», «sense violència» i que no caiguessin «en cap provocació» i va agrair la resposta dels altres municipis.



Un cop va acabar l'acte, que va tenir la presència de regidors de tots els partits de Sant Joan menys del Partit Popular, i amb polítics i representants de diferents entitats i col·lectius, es va cantar Els segadors. Seguidament, gairebé un miler de persones va voler seguir protestant i es va dirigir cap a la C-55 per tallar el trànsit.



Allà van coincidir amb desenes de tractors i vehicles dels Bombers i dels ADF, que feien anar el clàxon i les sirenes, i alguns onejaven estelades. El grup de manifestants va anar seguint la carretera que els portava fins a Manresa i entonaven càntics a favor de la democràcia i la llibertat.



«Asseguts i resistint estàvem cridant que som gent pacífica»



A Callús, més de mig miler de persones s'aplegava a les 10 del matí davant de l'escola Joventut, on diumenge es van presentar desenes d'agents de la Guàrdia Civil per fer-se pas a cops de porra i endur-se les dues urnes que hi havia habilitades per al referèndum. La concentració de rebuig va tenir el suport de moltes persones vingudes de poblacions veïnes, que van omplir el parc, situat entre l'escola i l'ajuntament. La tanca de l'escola va acabar plena de flors, a banda i banda de la porta d'entrada. Després de donar les gràcies pels missatges d'ànim i el suport rebut, es va cantar Els segadors al so de les gralles i es va desplegar una gran senyera. També es va llegir un text construït amb versos de la sardana Caramelles a Callús, que explicava com a l'escola diumenge hi havia els joves, els grans, els vells i els més petits, per «protegir el nostre col·legi electoral, el nostre dret a decidir. Però avui, a més, tenim una força renovada. Ens han donat aquesta força després que diumenge ens van transformar el nostre espai de pau. Van empènyer el nostre alcalde, el van tirar a terra, després de fer-nos plorar de por i de ràbia en un moment, a les 10 del matí, en què encara no sabíem com actuaria la Guàrdia Civil ni havíem tingut temps de preveure cap protecció ni estratègia».



El comunicat afegia que «sabem que allà asseguts i resistint estàvem defensant i cridant, en un to més just que mai, que som gent pacífica». Després de la concentració a Callús, la gran majoria van marxar per participar en els actes previstos a l'escola Joncadella i l'institut Quercus de Sant Joan.