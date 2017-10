El Govern publica els resultats oficials de l'1-O: 90,18% a favor del 'sí' amb el 43,03% de participació

El Govern ha traslladat al Parlament els resultats definitius de l'1-O en "la seva qualitat d'Administració Electoral de Catalunya", segons informa a través d'una nota de premsa. Un 90,18% (2.044.038 persones) ha votat a favor del 'sí' a la independència mentre que un 7,83% ha apostat pel 'no' (177.547 persones), amb el 43,03% de participació. I 44.913 persones van votar en blanc, que representa un 1,98%.

Així doncs, en total 2.286.217 persones van participar al referèndum de l'1 d'octubre en un context de repressió policial de l'estat espanyol. La vegueria amb més participació és la Catalunya Central amb un 58,15% i la que menys, Tarragona, que ha registrat un 36,82%. Pel que fa al percentatge més elevat de vots a favor de la independència es dona en el vot exterior (98,13%) seguit de la vegueria de Girona amb el 94,86% pel 'sí'. En canvi, a la vegueria de Barcelona és on s'ha registrat un percentatge inferior a favor de la independència, un 87,80%.

La comunicació s'ha fet mitjançant una carta signada pel vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras; el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull; i el conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva. D'aquesta manera, segons el Govern, es dona compliment al mandat del Parlament de celebrar el referèndum d'autodeterminació de Catalunya.

D'un cens de 5.313.564 persones a Catalunya, 2.286.217 (un 43,03%) van participar el passat diumenge al referèndum, segons els resultats definitius fets públics pel Govern. Un total de 19.719 vots s'han declarat nuls.

El detall per vagueries indica que la vegueria de la Catalunya Central, amb un 58,15%, és la que ha registrat una major participació. S'ha de tenir en compte que, amb el cens universal, totes les persones podien votar en qualsevol col·legi electoral i això fa que en alguns municipis la participació sigui més alta que el cens.

En segona posició segons participació hi ha un triple empat entre l'Alt Pirineu i l'Aran (53,91%), Girona (53,25%), i Terres de l'Ebre (53,24%). Seguidament hi ha la vegueria de Lleida, on s'ha registrat una participació del 52,12%, Barcelona amb el 39,54% i, finalment, Tarragona amb el 36,82%. Així doncs, en 5 de les 7 vegueries se supera el llindar el 50% de participació.

En valors absoluts és a la vegueria de Barcelona on més persones han participat a l'1-O, un total d'1.425.607 i a l'Alt Pirineu i Aran és on hi ha hagut menys votants, 28.693, d'un cens de 53.228 persones.

Pel que fa al sentit dels vots, a la vegueria de Girona, després del vot exterior, és on s'ha registrat un percentatge més alt de paperetes del 'sí', un 94,86%. Seguit de molt a prop per la Catalunya Central, on el 94,70% dels participants ha apostat per la independència. En tercer lloc hi ha l'Alt Pirineu i l'Aran (93,87%), seguit de Lleida (93,69%), Terres de l'Ebre (93,51%), Tarragona (92,61%) i Barcelona (87,80%). A la vegueria de Barcelona és on s'ha registrat un percentatge més alt de paperetes del 'no', un 9,83%.

Pel que fa al vot exterior, 4.330 persones van votar l'1-O, un 98,13% a favor de la independència, l'1,27% en contra i el 0,53% en blanc. Només tres vots es van declarar nuls.