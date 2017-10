L'alcalde de Moià va a la Fiscalia per complir «un tràmit» i es nega a declarar

L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras (ERC), va comparèixer ahir al matí davant de la Fiscalia en relació amb el decret de convocatòria que va signar de l'1-O. Com la resta d'alcaldes que fins ara han estat convocats pels fiscals, es va acollir al seu dret a no declarar.

Guiteras va ser citat als jutjats de Manresa, on va arribar sol, no l'acompanyaven ni polítics ni veïns per donar-li suport, a diferència del que ha passat amb altres alcaldes. Va ser el mateix Guiteras qui va demanar expressament que no l'acompanyés ningú, ja que, per a ell, només es tractava «d'un pur tràmit administratiu».

Segons va considerar, «el país ha d'estar mobilitzat per a les coses importants. La gent s'ha de guardar les forces, perquè hem passat un cap de setmana molt complicat i ens esperen unes setmanes difícils». Per a Guiteras, doncs, haver d'anar a declarar a fiscalia «és un pur tràmit, ja que és per una causa inexistent. No podem fer perdre temps a la gent».

L'alcalde de Moià va afegir que ha optat per acudir a la cita per «educació» i per evitar que hagués de ser detingut pels Mossos d'aquí a uns quants dies. «No podem obligar els Mossos a detenir-me. Primer, perquè seria una altra malversació de fons públics i, després, per no enfrontar-nos entre nosaltres, que és el que vol l'estat».

Guiteras va anar a fiscalia sense cap advocat, perquè creia que, com que no declararia, no li feia falta. Un cop a dins, el fiscal el va advertir que la presència d'un advocat era obligatòria igualment. Aleshores, Guiteras va trucar al Col·legi d'Advocats de Manresa, que s'ha ofert públicament a assistir tots els alcaldes. Va ser el mateix degà del Col·legi manresà, Abel Pié, qui va assistir l'advocat.