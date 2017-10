Tercer dia de suspensió de trànsit ferroviari a Múrcia per les destrosses a les vies

L'administrador ferroviari Adif va mantenir ahir tallat el trànsit a les connexions de la ciutat de Múrcia amb Cartagena, Alacant, Madrid i Barcelona a conseqüència de les destrosses a la via i sistemes de seguretat provocats la nit de dimarts passat.

Ja és el tercer dia consecutiu sense circulació de trens a la capital de la regió, amb la qual cosa es manté el pla alternatiu de trasllat de viatgers en autobusos.

Un grup de persones va causar danys la nit de dimarts passat en l'estesa fèrria amb contenidors, travesses i subjeccions incendiades i nombrosos elements de se-nyalització viària arrencats, entre altres desperfectes, el que va obligar a parar el trànsit.

Les protestes van tenir lloc en el marc de la concentració de veïns del barri de Sant Jaume el Major, que demanen el soterrament de la xarxa ferroviària i s'oposen a l'obertura d'una línia provisional en superfície per a l'entrada de l'AVE i la resta de trens a la ciutat.

La Plataforma Pro-Soterrament, que s'ha desvinculat d'aquests fets, demanen que no es divideixi la ciutat en dues amb la línia provisional. El president del col·lectiu, Joaquín Contreras, ha dit que «si l'AVE no arriba a Múrcia no és per les protestes veïnals».