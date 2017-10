El Comitè de Defensa del Referèndum a Manresa debat sobre les protestes

El Comitè de Defensa del Referèndum va celebrar ahir quatre assemblees a quatre punts de Manresa per parlar sobre com s'han d'organitzar a partir d'ara les futures mobilitzacions a la ciutat. Es va tractar com millorar la comunicació entre la gent del barri que vol participar de les protestes. També es van escollir responsables de cada zona.

Les assemblees es van organitzar sota les bases de fer valer políticament els resultats del referèndum de l'1 d'octubre, abaixar la tensió i conèixer millor la gent del barri. I és que amb les mobilitzacions que hi hagut fins ara, i organitzades a escala de barris, també han servit perquè molts ciutadans de Manresa que viuen a la mateixa zona es coneguin, segons els responsables del comitè.

Les reunions van tenir lloc a les places Catalunya, de la Reforma, la Pau i a la Gespeta. «Actuem sobre la marxa, perquè no sabem encara què passarà, però hem de tenir en compte que dimarts hi haurà el ple al Parlament de Catalunya per parlar del referèndum», explicava Miquel Coma, membre del Comitè. I és que dimarts s'ha de celebrar el ple al Parlament per explicar la jornada de l'1-O.