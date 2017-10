Cs afirma que a Puigdemont no li tremolarà el pols i demà declararà la independència

El secretari de Comunicació de Ciutadans (Cs), Fernando de Páramo, està convençut que al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "no li tremolarà el pols" demà i declararà la independència, malgrat la divisió interna a JpS.

De Páramo, en una entrevista a RNE, ha dit que quan el Govern ha arribat a "aquesta última línia vermella" no dubtarà a seguir endavant perquè així ho reflecteix "la seva no llei" aprovada al Parlament "trepitjant els drets de l'oposició".

Ha contestat així a les afirmacions de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que va assegurar ahir que el president de la Generalitat efectuarà una "declaració simbòlica" en la seva compareixença de dimarts al Parlament.

"A Puigdemont tant li fa, fa molt temps que no escolta la majoria dels catalans, és una espècie de superheroi polític que fa el que li dóna la gana", ha dit De Páramo, i ha subratllat que ahir, després de la multitudinària manifestació a Barcelona en contra de la independència, li hauria agradat que s'hagués "replantejat les coses".

Però l'important ara, ha subratllat el també portaveu adjunt de Cs a la cambra catalana, és el que farà el Govern i el preocupa -ha assenyalat- que "no actuï".

Confia, per això, que quan Mariano Rajoy comparegui al Congrés per explicar la posició de l'Executiu després de l'1-O, probablement divendres, expliqui què farà.

En tot cas, ha insistit que Ciutadans vol que l'Executiu utilitzi els instruments que té al seu abast per convocar eleccions a Catalunya.

Si Rajoy plantegés un Govern de concentració, cosa que el president va dir que podria ajudar en una entrevista al País, Ciutadans ho estudiaria, ha afirmat De Páramo, però "el més democràtic" per als catalans és que escullin ells el seu govern i "no que ho faci Rajoy".

A sobre de la taula segueix la moció de censura contra Puigdemont que Ciutadans volia promoure, però per presentar-la -ha recordat- necessita 27 escons -Cs té 25-. "La moció està en la teulada del senyor Albiol i del senyor Iceta. Per coses com aquestes crec que els votants prendran nota", ha indicat.

Sobre les paraules de disculpa del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, per les càrregues policials puntuals de l'1-O, De Páramo pensa que van ser "desafortunades" en aquell moment perquè el que cal fer és "donar-los suport" ja que estan complint amb la seva feina, si bé ha reconegut que van ser unes imatges "desagradables", de les quals cap demòcrata es pot sentir "orgullós".

D'altra banda, el dirigent de Cs i vicepresident segon de la Mesa del Parlament, José María Espejo, ha qualificat, en declaracions a Ràdio 4-RNE, de "trist" que el PSC no hagi "après la lliçó" i ahir no fos present com partit en la manifestació, encara que sí que hi va haver dirigents socialistes.

L'independentisme, segons el seu parer, "es creix" si els constitucionalistes no estan units, i ha insistit que els socialistes catalans "no tenen les coses clares, mai les han tingut i haurien de clarificar on es troben en aquesta disjuntiva entre els que estan a favor de la independència i els que no ho estan".

Del canvi de seu social d'algunes empreses catalanes, Espejo ha dit que és "un dels primers efectes" que la gent està notant i comença a veure que les conseqüències del procés independentista "en el seu dia a dia" pot repercutir en les seves "butxaques" i en el futur d'aquesta comunitat.