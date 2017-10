La primera ministra escocesa sosté que «ha arribat l'hora del diàleg»

La ministra principal d'Escòcia, la nacionalista Nicola Sturgeon, va assegurar que «ha arribat l'hora» que el «diàleg» substitueixi la «confrontació» a Catalunya, però va rebutjar valorar si la Generalitat ha de declarar unilateralment la independència.

Sturgeon va efectuar aquestes declaracions en una entrevista a la cadena de televisió BBC, en la qual va demanar a les parts enfrontades que «trobin una solució que respecti els principis de l'imperi de la llei, la democràcia i del dret a decidir». «Crec que cal reconèixer la fortalesa dels sentiments nacionalistes a Catalunya. Crec que ha arribat l'hora que el diàleg reemplaci la confrontació», va dir la líder del Partit Nacionalista Escocès (SNP).

Sturgeon va assenyalar que «no es pot dir, simplement», que el dret de la gent per «decidir el seu futur» és «il·legal en totes les circumstàncies», encara que va afirmar que, després de la consulta de l'1-0, desconeix quin camí seguiran els líders independentistes catalans. «Hem pres nota de les decisions i les declaracions que s'han fet, però no especularé sobre què passarà a Catalunya abans que passi. S'escapa del meu control. No em correspon a mi dir quin és el futur correcte per a Catalunya», va assenyalar la dirigent escocesa.

D'altra banda, les ciutats de Londres, París i Brussel·les van acollir manifestacions a favor de la unitat d'Espanya. Així, unes 400 persones es van reunir a la cèntrica plaça Picadilly Circus de Londres per defensar la «sensatesa» i la unitat d'Espanya, davant la «difícil situació» que viu actualment Catalunya, van informar els organitzadors. Paral·lelament, un centenar de persones es van manifestar a París per defensar la unitat d'Espanya, amb banderes espanyoles i proclames en les quals s'indicava als espanyols que no estan «sols» i que el seu missatge s'escolta a l'estranger. Finalment, centenars de persones es van concentrar a Brussel·les en una manifestació davant de la seu del Parlament Europeu (PE).

Diaris d'arreu del món es van fer ressò a les seves pàgines web de la manifestació a favor de la unitat d'Espanya celebrada a Barcelona. La majoria dels mitjans feien referència a la xifra de persones que van sortir al carrer.