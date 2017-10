Proposen anomenar plaça de l'1 d'octubre el parc de l'escola

? Habitants de Callús i fins i tot algun regidor han proposat a l'alcalde anomenar el parc infantil que hi ha davant del centre educatiu plaça de l'1 d'octubre, en record de la jornada històrica que es va viure al país i que va ser especialment intensa al municipi amb la presència de la Guàrdia Civil. És una manera de no oblidar mai aquest dia. L'alcalde, Joan Badia, diu que el govern municipal estudiarà aquesta proposta, que neix de la mateixa ciutadania. Aquest és un espai del municipi que de moment no té nom.