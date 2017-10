Pablo Iglesias: «Puigdemont no ha declarat la independència, demano a Rajoy que aposti pel diàleg»

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha assegurat després del discurs del president, Carles Puigdemont, que "no hi ha hagut declaració d'intendència". Per això, ha instat el govern espanyol a deixar de banda els plans per suspendre l'autonomia (155) o declarar l'estat d'excepció (116) i apostar pel diàleg. "Demanem a Rajoy que sigui sensat, és evident que no hi ha hagut DUI i és molt important que no escolti les veus extremistes del seu partit i de Cs que li demanen que suspengui llibertats i ens porti a un estat d'excepció", ha manifestat. Per això, creu que el discurs de Puigdemont suposa "una bona oportunitat" per abordar la situació des "de diàleg i les solucions polítiques". "Si no ho fa, cometria un error gravíssim", ha afirmat.

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha agraït a Puigdemont que hagi actuat amb "seny" i que aposti pel diàleg. A més, considera que "no hi ha hagut declaració d'independència". "Una immensa majoria demana diàleg i pau i Rajoy ho ha d'escoltar", ha manifestat.

Després d'escoltar el discurs de Puigdemont al Parlament, ha instat el govern espanyol a deixar de banda el 155 i el 116 i aposti "per dialogar i, si és necessari, per acceptar una mediació". Iglesias recorda que és el moment "de les solucions polítiques" i que per a la seva formació passen per fer un "referèndum acordat i amb garanties".

"Mentre sigui president, el senyor Rajoy ha de reconèixer que Espanya és plurinacional i que els catalans mereixen ser escoltats", ha valorat. Per a Iglesias, "la pàtria vol pau i no es mereix que el feixisme ressorgeixi disfressat de nacionalisme espanyol". "Espanya és diversa", ha subratllat.