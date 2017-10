La Comissió Europea diu que «confia» en Rajoy i les institucions espanyoles

El vicepresident de l'executiu comunitari, Valdis Dombrovskis, ha dit aquest dimecres que des de la Comissió Europea "confien" en el president Mariano Rajoy i les institucions espanyoles així com en "totes les forces polítiques" que treballen per una solució en el marc de la constitució espanyola. Davant d'una pregunta sobre quines són les conclusions de la CE després de l'anunci fet pel president del Govern, Carles Puigdemont, dimarts al vespre, el comissari ha explicat que la institució està seguint "de prop" la situació a l'estat espanyol i ha reiterat "la crida pel ple respecte a l'ordre constitucional d'Espanya". Segons ha confirmat, el col·legi de comissaris ha abordat "breument" la situació a Catalunya en la reunió que han mantingut aquest dimecres i el president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, està "en contacte constant" amb Rajoy. Dombrovskis ha dit també que donen "suport als esforços per superar la divisió i la fragmentació i garantir la unitat i el respecte a la constitució espanyola".