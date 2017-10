La CUP assegura que inicialment la proposta del Govern era llegir al ple la declaració d'independència

El portaveu del secretariat nacional de la CUP Quim Arrufat ha assegurat que la proposta del Govern inicialment era llegir al ple del Parlament la declaració d'independència que, posteriorment, els diputats de JxSí i la CUP van signar fora de l'hemicicle.

En una entrevista a Rac 1, Arrufat ha lamentat que la jornada d'ahir s'organitzés de manera "precipitada i confusa" i que l'executiu català posés sobre la taula de la CUP la proposta definitiva només una hora abans de la compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Un fet que va provocar que el ple s'endarrerís una hora per les discrepàncies de la CUP al que consideren una proposta diferent a la inicial. Arrufat ha insistit que la cadena de confiances amb Puigdemont ha quedat "tocada".

Arrufat ha demanat al Govern "informació sobre la mediació" per poder posar "un termini màxim" de diàleg tot avisant que "no es pot allargar la situació sine die". La CUP suggereix que aquest termini sigui d'un mes tot i que Arrufat s'ha mostrat obert a negociar-lo amb l'executiu català tenint en compte els termes de la mediació que estigui en marxa.

Segons el portaveu del secretariat nacional "s'ha enviat un missatge de zero confiança en la CUP" per les maneres com es van desenvolupar les hores prèvies al ple d'aquest dimarts i ha avisat que la cadena de confiances que fins ara havia funcionar "ha quedat tocada amb aquesta jugada". "Nosaltres no hem donat peu mai perquè se'ns amagués res. S'envia el missatge de zero confiança cap a la CUP", ha lamentat en referència que van conèixer la proposta definitiva només una hora abans de la compareixença del president de la Generalitat.

Arrufat ha considerat que el transcurs dels esdeveniments va provocar "desconcert" i ha alertat dels efectes negatius d'aquesta situació. "Si ells aconsegueixen que confonguis la gent i la desmobilitzis ja t'han guanyat. No tenim exèrcit ni armes, només tenim gent", ha conclòs.