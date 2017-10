Dastis sobre una possible detenció de Puigdemont: «Això depèn d'ell»

El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, ha assegurat que una possible detenció de president de la Generalitat, Carles Puigdemont, "depèn d'ell". En una entrevista amb la televisió francesa CNews, Dastis també ha afegit que confia que "no calgui aplicar la força" a Catalunya. "Volem donar l'oportunitat a les autoritats catalanes d'explicar-se", ha dit Dastis sobre el requeriment a Puigdemont, primer pas per a una activació de l'article 155. "Té fins dilluns per explicar-se", ha dit el ministre, que ha afirmat que si no hi ha resposta, el dijous s'aplicaria el 155.

Dastis ha dit que l'aplicació del 155 es pot "modular" i que el govern espanyol actuarà "dirigit per la prudència". "No us puc dir quines seran les mesures exactament", ha afegit, remarcant, però, que confia que "no calgui aplicar la força".

"Són els jutges els que han actuat, han començat les investigacions i decidiran", ha dit, preguntat per una possible detenció de Puigdemont i els seus socis de govern. Davant de la insistència del periodista francès, Dastis ha afegit: "Nosaltres esperem que no s'hagi d'arribar a això, depèn d'ell".