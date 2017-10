Cada deu minuts mor una nena víctima de la violència, segons Unicef

El Fons de les Nacions Unides per a la Infància (Unicef) va recordar ahir, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Nena, que cada deu minuts mor al món una nena a causa de la violència.

El 2016, aproximadament 535 milions de nens a tot el món –un de cada quatre– vivia en països afectats per conflictes violents, desastres naturals o emergències d'una altra índole, de manera que Unicef va voler destacar ahir els reptes que han d'afrontar milions de nenes abans, durant i després de les crisis humanitàries.

Tres quartes parts d'aquests menors viuen a països de l'Àfrica subsahariana. A països com Sudan del Sud o Somàlia hi ha «milions de nenes a les quals se'ls continuen negant els seus drets bàsics»: la directora d'Unicef per l'est i el sud d'Àfrica, Leila Pakkala, explica que, per exemple, «en situacions de conflicte les nenes tenen 2,5 vegades més possibilitats que les treguin del col·legi».

«En períodes d'emergència i crisi, la violència de gènere afecta de manera desproporcionada les nenes, que s'enfronten a un alt risc d'abusos, explotació i tràfic de menors», va afegir.

En el cas de Sudan del Sud, el nivell de violència sexual i física contra les nenes s'ha intensificat molt a causa de la inestabilitat que es viu al país, de manera que Unicef ha entrenat més de 350 persones sobre com denunciar aquestes situacions, a més de crear un total de 16 espais segurs per a dones i nenes.

D'altra banda, la institució destaca que la intensa sequera que actualment afecta la zona de la Banya d'Àfrica té conseqüències especialment sobre les nenes, que tenen «menys recursos, menys mobilitat i més dificultat per accedir a xarxes d'informació de primera necessitat».

A Etiòpia, la Unicef ha centrat els seus esforços a portar aigua a les més de 2,1 milions de persones afectades per la sequera per reduir els riscos als quals s'exposen les menors per haver de caminar llargues distàncies a la recerca d'aigua.

«Quan es proveeix les nenes de millors serveis, seguretat, educació i habilitats, estan en millor posició per enfrontar-se a conflictes o desastres naturals», remarca el document de la Unicef, que també demana que hi hagi una «inversió focalitzada i col·laboració» per tal de «donar poder a les nenes».