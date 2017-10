Ferit un noi de 14 anys després de ser mossegat per una serp

Un noi de 14 anys ha resultat ferit aquest dijous al migdia després de ser mossegat per una serp al Coll de Pardinella, dins del terme municipal de Gombrèn (Ripollès). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'aquest incident a les 12.26 hores en una zona d'escalada. Fins al lloc s'hi ha desplaçat una dotació terrestre i un helicòpter amb efectius dels GRAE (Grup Actuacions Especials) i del GEM (Grup Emergències Mèdiques) dels Bombers, que han evacuat al menor fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona. El nen, que és veí de l'Esquirol (Osona), estava acompanyat per dos adults i un altre menor quan l'ha mossegat una serp "de color gris". Segons fonts del centre hospitalari, l'afectació del menor és lleu i el centre té l'antídot per si és necessari, però, per ara, no ha fet falta. El noi estarà ingressat en observació fins divendres.