Identifiquen una cinquantena de persones i intervenen armes prohibides a Barcelona pel 12-O

Els Mossos d'Esquadra han detingut més d'una cinquantena de persones i han denunciat a quatre persones per tinença d'armes prohibides a alguns dels concentrats aquest divendres amb motiu del 12 d'octubre. Cap a dos quarts de deu del matí, la policia ha identificat un grup de 28 persones al carrer Gran de Gràcia, a qui la policia ha comissat punys americans, bengales, passamuntanyes i cadenes. Quatre d'ells han estat denunciats per tinença d'armes prohibides. I cap a les 12 del migdia dos grups de seguidors radicals d'equips de futbol s'han enfrontat a la Plaça Catalunya, on han causat ferides lleus a un agent de la Guàrdia Urbana i destrosses materials a la terrassa del bar Zurich. Arran d'això els Mossos han identificat 25 persones que estarien relacionades amb aquest incident i han obert una investigació.

Segons ha pogut saber l'ACN, l'agent de la Guàrdia Urbana ferit serà baixa del servei per contusions. El succés s'ha produït durant els discursos que han servit per cloure la concentració organitzada per Societat Civil Catalana i altres entitats, que ha recorregut el passeig de Gràcia des de la Pedrera fins a la plaça Catalunya.

D'altra banda, pel que fa a una manifestació no comunicada que s'havia convocat en contra de la celebració del 12 d'octubre a la plaça Joan Peiró, els Mossos d'Esquadra han impedit que els concentrats arribessin al centre de la ciutat per evitar possibles incidents entre grups antagònics i han reconduït aquesta marxa per diferents carrers fins que l'han aturat al Passeig Colom, on finalment ha quedat desconvocada.

Malgrat tot, segons la policia catalana, les mobilitzacions d'aquest dijous al matí s'han desenvolupat amb "normalitat". Per evitar aldarulls, els mossos han posat en marxa un dispositiu de seguretat especial.