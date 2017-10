Un militar mor en estavellar-se el seu avió després de participar en el 12-O

Un avió de combat Eurofighter es va estavellar a la base d'Albacete, on tornava després de participar a Madrid en els actes de la Festa Nacional del 12 d'Octubre, i el seu pilot, el capità de l'Exèrcit de l'Aire Borja Aybar, va morir en l'accident.

El capità Borja Aybar era natural de Puertollano (Ciudad Real). Pertanyia a la 61a Promoció de l'Exèrcit de l'Aire, segons va confirmar el ministeri de Defensa, que investiga les causes de l'accident. Encara que al principi fonts militars van indicar que el pilot mort era natural de Sevilla, fonts militars i familiars van confirmar amb posterioritat que era natural de la província de Ciudad Real.

El sinistre va passar a les 12.09 hores a la base aèria de Los Llanos (Albacete), on tenia la seva base l'avió, quan el pilot iniciava la maniobra d'aproximació per aterrar, va informar Defensa.

«La nostra solidaritat i el nostre afecte a la família» del pilot mort en l'accident, va dir Rajoy només arribar a la base aèria, on va precisar que ho feia «en nom de la immensa majoria dels espanyols i de l'exèrcit de l'aire, en un dia tan bonic com avui», el 12 d'octubre, la festa de la Hispanitat, en la qual havia desfilat l'avió.

Una cosina del capità mort va relatar que, ja des de petit, Borja «sempre va tenir una gran il·lusió per volar» i, amb aquest propòsit, va ingressar a l'Exèrcit als 18 anys «fins a esdevenir un pilot expert».

La família creu que, si el pilot no va activar el comandament per saltar de l'avió, va ser per evitar una desgràcia més gran i desviar la caiguda de l'aparell a la mateixa base, on l'esperava molta gent, inclosa la dona i el fill. La mare del capità mort, que resideix a Santa Pola (Alacant), va haver de ser atesa pels serveis assistencials després de conèixer la mort en accident del seu fill.

El president del govern, Mariano Rajoy, i la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, es van desplaçar a la base d'Albacete per conèixer sobre el terreny els detalls de l'accident.

Ho van fer immediatament després de saludar el rei en la recepció prevista per celebrar la Festa Nacional, després de la desfilada de les Forces Armades celebrada ahir al matí al madrileny Paseo de la Castellana.

També el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido; la delegada del Govern a Madrid, Concepción Dancausa; el líder de Podem, Pablo Iglesias; i els presidents d'Andalusia i Castella-la Manxa, Susana Díaz i Emiliano García-Page, respectivament, van lamentar a Twitter la mort del pilot.

L'aparell pertanyia a l'Ala 14 de l'Exèrcit de l'Aire, i minuts abans del sinistre havia solcat el cel de Madrid davant les principals autoritats del país, començant pel rei Felip VI, qui fa exactament un any havia visitat la base a Albacete.

En aquella ocasió els comandaments de l'esquadró al qual pertanyia l'avió accidentat van explicar al rei que l'Eurofighter C16 és un dels més moderns de l'Exèrcit de l'Aire, encara que, van recordar, ell ja ho sap perquè el va pilotar el 2008 a Morón de la Frontera. La base aèria de Los Llanos té assignats 18 d'aquests aparells de combat des de l'any 2012. Presten servei al 142 Esquadró i estan instal·lats en l'Ala 14.

L'avió sinistrat és un dels quatre Eurofighter procedents de la base aèria d'Albacete que van participar ahir al matí a Madrid en la desfilada de les Forces Armades. També es van exhibir quatre avions del mateix model perta-nyents a la base de Morón, a Sevilla. Més informació sobre el 12 d'octubre a les pàgines 2 a 6.