Una supervivent de la matança de Las Vegas posa la primera denúncia contra l'hotel

Una supervivent de les gairebé 500 víctimes que van resultar ferides durant el tiroteig de l'1 d'octubre a Las Vegas va interposar ahir la primera demanda contra MGM Mandalay Corp.

Paige Gasper, de 21 anys, va interposar la demanda contra la companyia matriu de l'hotel Mandalay Bay, segons el document en el qual també figuren els noms de l'empresa organitzadora de concerts Live Nation Entertainment i de Stephen Paddock Estate. També hi apareix Slide Fire Solutions LP, una empresa que fabrica complements que ajuden que una arma semiautomàtica dispari ràfegues amb la velocitat i intensitat que ho faria una arma automàtica. La demanda indica, entre altres coses, que l'hotel Mandalay Bay va ser «negligent» en no notar totes les armes que Paddock tenia a l'habitació, i que a més no va fer res quan aquest va trencar les finestres.

La demandant, originària de Texas i resident a Wheatland (Califòrnia), té ferides al pit i fins ara ha estat intervinguda quirúrgicament uns quants cops.

Nathan Morris, advocat de Las Vegas especialitzat en danys personals i demandes col·lectives, és un dels representants legals de la jove, que demana de moment una retribució de 15.000 dòlars.