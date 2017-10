Estats Units no reconeix l'acord nuclear amb l'Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, va demanar ahir al Congrés i als seus aliats internacionals treballar amb ell per cor-regir els «defectes greus» de l'acord nuclear aconseguit amb l'Iran i cinc països més, i va advertir que, si no aconsegueix modificar-lo, Washington abandonarà el pacte.

Trump va anunciar que, encara que ara per ara no es retira de l'acord, sí que eliminarà la certificació que ell ha de fer regularment al Congrés que «la suspensió de sancions és apropiada i proporcionada respecte a les mesures que l'Iran» està prenent per limitar el seu programa nuclear.

«Treballarem amb el Congrés i els nostres aliats per afrontar els molts defectes greus de l'acord», va dir Trump durant un discurs a la Casa Blanca per revelar la seva estratègia cap a l'Iran.

En concret, Trump vol corregir les «febles inspeccions» que, al seu parer, inclou l'acord; fer front al «programa de míssils balístics» de Teheran i eliminar les «dates de caducitat» de les restriccions imposades sobre el programa nuclear iranià, que en alguns casos expiren després d'entre 10 i 25 anys. «Quin és el propòsit d'un acord que només retarda la capacitat nuclear (de l'Iran) durant un període curt de temps? Això, com a president dels Estats Units, és inacceptable», va afirmar.

Trump va advertir que abandonarà el pacte si no hi ha modificacions en l'acord de forma unilateral –per part del Congrés nord-americà– o multilateral –en negociacions amb les altres parts de l'acord (França, Regne Unit, Alemanya, la Xina, Rússia i l'Iran).

«En cas que no puguem arribar a una solució, l'acord serà cancel·lat», va assegurar el mandatari. «No seguirem per un camí que la conclusió predictible és més violència, més terror i l'amenaça molt real d'un brot nuclear a l'Iran», va subratllar, amb referència al marc establert per l'acord signat el 2015. Va reiterar la seva habitual crítica que aquest pacte va ser «una de les pitjors i més unilaterals transaccions en les quals mai ha entrat els Estats Units», i va acusar l'Iran de «no estar complint l'esperit de l'acord».

Encara que Estats Units reconeix que, tècnicament, l'Iran està complint l'acord, creu que l'aixecament de sancions a què Washington va accedir al pacte no ha estat «proporcional» a les mesures que ha pres Teheran, i que els «febles mecanismes d'inspecció» podrien permetre als iranians amagar un incompliment. «Se suposava que l'acord anava a contribuir a la pau i seguretat regional i internacional, però el règim iranià segueix alimentant» la inestabilitat a la regió, va afegir Trump.

Després de la firma de l'acord nuclear amb l'Iran, el Congrés va aprovar una llei, coneguda per les sigles en anglès Inara, que exigeix al president certificar cada 90 dies si l'arranjament afavoreix l'«interès nacional» dels Estats Units.

Aquesta és la certificació que Trump va eliminar ahir, i el seu Govern vol que el Congrés esmeni l'esmentada llei per marcar certes «línies vermelles» que, si Teheran les creua, suposarien la imposició automàtica de sancions, va ex- plicar el secretari d'Estat, Rex Tillerson.