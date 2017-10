Corbyn afirma que una part dels conservadors no vol un acord amb la UE pel Brexit

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va afirmar ahir que «una poderosa facció» del governant Partit Conservador no vol que hi hagi un acord per al Brexit amb la Unió Europea (UE), per tal de transformar el Regne Unit en una mena de paradís fiscal. «Una poderosa facció dels tories vol que el desenllaç de les negociacions amb la UE sigui que no hi hagi acord, perquè pensen que poden usar això per transformar la nostra economia en un refugi fiscal desregulat. No ho hem de permetre», va dir en un acte a Londres.

Corbyn va assenyalar que les converses amb Brussel·les han arribat a un impàs a causa de «les lluites internes dels conservadors», que estan «dividits per la meitat» i «estan fallant de manera transparent» en aquestes negociacions. «Cada dia que passa, ens porten més a prop d'un Brexit sense acord», va assegurar.