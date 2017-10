Codorniu trasllada la seu social a la Rioja per garantir la «seguretat jurídica davant el context polític»

El grup Codorniu Raventós traslladarà el domicili social de Sant Sadurní a la Rioja per garantir la "seguretat jurídica davant el context polític". L'empresa cavista ha justificat la decisió presa al Consell d'Administració d'Unideco SA –empresa holding de Codorniu- per tal de preservar també "els interessos dels treballadors i clients" enmig del procés independentista. Tot i el trasllat de seu social, fonts de la companyia han assegurat que la decisió no repercutirà en els centres de producció que la firma té distribuïts arreu del territori català. A banda de les caves centrals a Sant Sadurní, el grup Codorniu té també centres a Lleida i la Conca de Barberà, alhora que compta amb les seves oficines principals a Esplugues de Llobregat.