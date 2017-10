El president de l'ACM, Miquel Buch, fa una crida a aturar el país

El Partit de Demòcrates de Catalunya (PDeCAT) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han lamentat que hi hagi "presos polítics" en ple segle XXI a l´Estat espanyol en referència als presidents d´Òmnium Cultural i de l´ANC, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. Ho han dit en boca de la senadora del PDeCAT Bet Abad i de la diputada al Congrés d´ERC Teresa Jordà, a les portes de l´Audiència Nacional un cop s´ha fet pública la decisió de la jutgessa de decretar presó sense fiança per als dos, investigats per un delicte de sedició. El president de l´Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, ha demanat, des del mateix indret, que "de manera cívica i pacífica" s´aturi el país en protesta pels empresonaments.

Abad ha considerat la decisió de la jutgessa "indignant" i "vergonyosa". Ha confessat que tenia "l´esperança" que "aquest estat espanyol respectaria la llibertat d´expressió i la democràcia", però ha lamentat que "no ha estat així". Per això, com Buch, ha demanat una "mobilització cívica i pacífica". I ha afegit: "El poble de Catalunya ha de dir prou. No podem tolerar que hi hagi presos polítics el 2017".

De la seva banda, Jordà s´ha mostrat trista i decebuda però ha advertit: "la unitat ens farà vencedors". També ha recordat que Sànchez i Cuixart, als que ha qualificat de "patriotes" han estat els artífex de les manifestacions "més pacífiques de l´Europa occidental del segle XXI". I ha afegit: "tenim per primera vegada en aquest segle presos polítics catalans. Demostrarem que som un sol poble. Amb serenor i amb fermesa però amb un objectiu que és el d´aconseguir la República Catalana".

Finalment, Buch ha afirmat que "una vegada més" s´ha demostrat "la feblesa de l´estat espanyol". També ha considerat que s´ha empresonat "dues persones pacifistes" i ha manifestat que "l´aire en aquest estat és irrespirable". Per això ha demanat que "de manera cívica i pacífica" s´aturi el país.