El taxi de Barcelona prepara «mobilitzacions indefinides»

El portaveu d'Elite Taxi Barcelona, Alberto Álvarez, ha avançat aquest dilluns que el sector del taxi prepara una "mobilització indefinida" a partir de la setmana vinent contra la possible entrada en servei de gairebé 3.000 noves llicències VTC (de cotxe amb conductor professional) durant el darrer trimestre de 2017 a Catalunya. En declaracions a Ràdio Kanal, Álvarez ha afirmat que les mobilitzacions volen exercir "la màxima pressió a les administracions, però sense deixar els clients tirats", però no ha concretat quin tipus de protesta es portarà a terme. Els representants del sector del taxi es reuniran dimecres amb responsables de la Direcció General de Transports i Mobilitat per informar-los de les seves reclamacions, que passen per "exigir" la regulació del sector de les VTC, incloent en la normativa el respecte a la ràtio 1/30 (que fixa que ha d'haver-hi només una llicència de VTC per cada 30 llicències de taxi).

El portaveu d'Elite ha afegit que reclamaran a les administracions que també que els vehicles amb llicència VTC hagin de fer torns i descansos, com fa el sector del taxi, i que s'indemnitzi als taxistes per l'entrada en vigor de les noves llicències. Aquesta última és una proposta que prové de l'associació Taxi Companys.

Així mateix, Álvarez ha reclamat a les administracions competents, especialment a l'Ajuntament de Barcelona i a l'Àrea Metropolitana (AMB), que no es permeti a les noves llicències VTC operar a la conurbació de la capital catalana, adduint problemes de mobilitat o medi ambient. Igualment, es reclama que les app que operen amb llicències VTC només puguin oferir servei amb un temps mínim d'antelació (que podria ser d'una hora) per evitar que donin un "servei immediat" que els taxistes consideren que han de tenir en exclusivitat. Elite també proposa que s'hagin d'introduir aquests trajectes en un registre d'internet per poder comprovar si hi ha frau.

Es preveu que el proper dijous hi haurà una reunió amb la participació de totes les associacions de taxistes de Barcelona per tal d'ultimar l'estratègia de "mobilitzacions indefinides", amb l'objectiu que s'impliqui els 10.500 taxistes de l'àrea metropolitana com una "teranyina interconnectada". Així mateix, Elite ha fet una crida també a associacions de taxistes de la resta de l'Estat a sumar-se a la "teranyina".