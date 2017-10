Advocats diuen que la magistrada Lamela s'ha inventat el delicte d'alçament tumultuari pacífic

La Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha criticat aquest dimarts que la magistrada Carmen Lamela de l'Audiència Nacional espanyola ha "construït" un nou delicte "diferent del legal" que consisteix en el delicte de sedició amb "alçament tumultuari pacífic", però igualment delictiu "si persegueix una finalitat política no contemplada a la constitució vigent". Així, considera que l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart "no s'ajusta a dret" per diversos motius.

Per començar, considera que el delicte de sedició no hauria de ser jutjat a l'Audiència Nacional, si no als jutjats de Barcelona, perquè es tracta d'un delicte d'ordre públic. Tot i que Lamela va argumentar que es tractava d'un intent de subvertir l'ordenament constitucional espanyol, la comissió recorda que els delictes contra la forma de govern no estan previstos al Codi Penal actual, i que només amb el Codi Penal del 1973 es podria justificar que s'inclogués la sedició com a delicte contra el govern establert.

Per això, considera que s'està fent una "distorsió del dret vigent" i s'està aplicant el "dret penal de l'enemic" per vulnerar els drets i llibertats de reunió, manifestació, expressió i participació política.

Per últim, rebutgen la "instrumentalització del sistema judicial per a resoldre conflictes polítics", que suposa una "clara erosió de la legitimitat de les institucions i de la qualitat democràtica en general".