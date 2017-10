Hernando (PP) titlla Puigdemont de «líder zombi» que «ha volat tots els ponts»

El portaveu del PP al Congrés, Rafael Hernando, ha titllat avui el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de "líder zombi" que "ha volat tots els ponts" i l'únic objectiu del qual és causar el màxim dany possible a Catalunya i a les seves institucions.

"Per a Puigdemont, com pitjor millor. És una situació que frega la tragicomèdia", ha alertat Hernando, que ha lamentat que el president català s'hagi negat al diàleg al parlament nacional, tal com se li va oferir, i després hagi tancat el Parlament de Catalunya a l'activitat ordinària durant mes i mig.

Hernando ha avalat la decisió del Govern d'activar els mecanismes de l'article 155 de la Constitució amb l'únic objectiu de "restaurar la legalitat i que l'autogovern funcioni amb normalitat" com més aviat millor encara que no ha volgut avançar si serà una intervenció "total" o parcial de la Generalitat.

El portaveu del PP ha mostrat la seva confiança que el PSOE i Ciutadans acompanyin les decisions del Govern "en un moment d'enorme dificultat" tal com han fet fins ara.

"Fem una apel·lació a la unitat de totes les formacions polítiques i que Ciutadans i el PSOE segueixin col·laborant per fer front a aquest desafiament", ha insistit.

Hernando ha rebutjat per complet la lectura que han fet ERC o el PDeCAT de la carta que ha enviat avui Puigdemont al Govern central i en la qual anuncia que si l'Executiu "persisteix a impedir el diàleg i continua la repressió", el Parlament podrà votar la declaració formal d'independència.

"Puigdemont segueix en la mateixa posició, que és trencar la sobirania nacional. Dóna per celebrat un referèndum que ha estat declarat il·legal, que va ser una tupinada lamentable, és delirant i lamentable", ha criticat.

En qualsevol cas, el portaveu del PP ha descartat que estigui sobre la taula la possible il·legalització de partits que impulsen la independència de Catalunya.