Primera detenció pels incendis a Galícia, on ja no hi ha focus actius

Un home va ser arrestat ahir acusat de calar un foc diumenge passat en una finca familiar situada a 300 metres de les cases, quan les cremes estaven prohibides. És la primera detenció per l'onada d'incendis a Galícia, on ahir ja no quedava cap foc actiu.

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va informar al seu compte de Twitter d'aquest arrest, que va produir-se a Vigo per un foc registrat en una zona del municipi d'Usos Blancos (Ourense).

L'alcalde d'aquesta localitat, José Manuel Castro, va explicar que, segons les primeres indagacions, el detingut va cometre una «negligència» quan, segons sembla, estava rostint xoriços. Les flames van arrasar una hectàrea.

Es tracta d'un home de 55 anys, que respon a les inicials M.A.M.N., amb antecedents per crema de rostolls, i la detenció s'ha produït gràcies a la col·laboració ciutadana. De fet, la Guàrdia Civil ha sol·licitat aquesta col·laboració per ajudar a aclarir els sinistres i en garanteix la confidencialitat.

«Qualsevol persona que durant aquest cap de setmana va fer un foc és una inconscient i, per tant, hi ha una intenció sempre darrere, sigui la que sigui», va dir la consellera del Medi Rural, Ángeles Vázquez, que va remarcar que «no hi ha peròs que serveixin» davant els milers d'hectàrees cremades, que ara s'estan perimetrant per determinar el territori arrasat.

I, amb caràcter general, la Fiscalia Superior de Galícia va anunciar l'obertura de diligències d'investigació penal destinades a aclarir si hi ha indicis d'una planificació coordinada.

El ministeri Públic va informar en un comunicat que cal comprovar si els nombrosos focs originats «obeeixen a una iniciativa criminal complexa de grups amb intencionalitat que persegueixin objectius supraindividuals». La forma en què es van produir, els mètodes utilitzats, els espais afectats i la simultaneïtat fan pensar, es detalla a la nota, en la possibilitat d'una actuació que va més enllà de la dels simples autors ocasionals amb perfils criminològics coneguts.

Ja en el debat polític, el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, va confirmar que compareixerà en un pròxim ple del Parlament, sense data, per parlar sobre la situació, i va anunciar, en una sessió de control a l'hemicicle, que el Govern gallec aprovarà en la seva reunió de demà ajudes per a les persones afectades.

La ministra d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va assegurar, sobre aquestes tasques, que el Govern està preparat per als incendis forestals, però no per a incendiaris, i va afegir que el foc a Espanya «no és un problema de mitjans, és un problema de criminals». Va ser la seva resposta en el debat al Congrés al diputat d'En Marea Antón Gómez-Reino, que va responsabilitzar l'executiu central dels focs a Galícia, Astúries i Castella i Lleó per «fer polítiques que cremen les nostres munta-nyes».

Finalment, sobre les quatre víctimes mortals que hi ha hagut a la comunitat gallega, les famílies de les dues dones que van morir a la parròquia de Chandebrito, a Nigrán (Pontevedra), van rebre l'autorització judicial per a l'enterrament, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Galícia. Encara quedava pendent aquest permís atès que el jutjat esperava rebre l'informe forense.

Maximina i Angelina, totes dues octogenàries, van morir atrapades al seient del darrere de la furgoneta en què viatjaven, al costat d'altres vehicles, en el dispositiu d'evacuació de la parròquia de Chandebrito.