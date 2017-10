El PSOE aposta per una aplicació del 155 «limitada i breu» i que serveixi per «preservar l'autogovern de Catalunya»

El secretari d'Organització del PSOE, José Luís Ábalos, ha criticat la carta del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha assegurat que la democràcia i l'estat de dret "no poden cedir davant l'inadmissible amenaça" de declarar la independència. El número 2 del PSOE no ha desvetllat les mesures que estan pactant amb el govern espanyol per la via del 155, però sí ha deixat clar que han demanat a Rajoy que la intervenció sigui "limitada i breu" i que duri "el menys temps possible". "L'objectiu ha de ser retornar a la normalitat democràtica i preservar l'autogovern de Catalunya", ha avançat. Ábalos ha qualificat l'oferta de diàleg de Puigdemont de "tramposa" i assegura que la integritat d'Espanya "no es negocia". "No assumim la bilateralitat entre l'Estat i un pretendent a mini-estat", ha declarat des de Ferraz.

Per al PSOE, la carta de Puigdemont no dona resposta al requeriment del govern espanyol i ha criticat alguns dels continguts. Per exemple, nega que a Catalunya hi hagi "repressió política" i també menysté els resultats del referèndum. "Segons les seves dades, sense cap control, només va votar el 38% del cens i això no és la majoria dels catalans", ha posat d'exemple. Per això, des de Ferraz tampoc donen per bona la resposta de Puigdemont, a qui assenyalen com a "únic responsable del deteriorament de l'autogovern a Catalunya".

Per a Ábalos, l'oferta de diàleg que fa el president català és "tramposa" i critica que els partits sobiranistes no vulguin participar de la comissió de reforma constitucional que proposa el PSOE al Congrés. "No els interessa el marc autonòmic ni parlar de la reforma de la Constitució", ha manifestat el secretari d'Organització, que afegeix que "la integritat d'Espanya no es negocia".



"Intervenció breu i limitada"

El PSOE i el govern espanyol fa dies que es reuneixen per parlar sobre com s'aplicarà el 155. Aquest matí, per exemple, fonts socialistes han confirmat una reunió a Moncloa amb membres del govern espanyol (el líder, Pedro Sánchez, no hi ha participat perquè és a Brusel·les).

Tanmateix, Ábalos no ha volgut desvetllar el contingut de les negociacions. Ara bé, sí ha deixat clar que el PSOE demana que la intervenció per via del 155 sigui "limitada i breu". "L'objectiu és restituir la normalitat, ha de ser breu i una intervenció limitada per a garantir la prestació dels serveis públics, que no s'han de veure alterats", ha declarat. La voluntat del PSOE és que el 155 serveixi per "garantir l'autogovern de Catalunya".