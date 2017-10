Sànchez i Cuixart estan en mòduls separats i lluny dels presos famosos de Soto del Real

Els líders de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, estan en mòduls separats a la presó madrilenya de Soto del Real, on van ingressar dilluns a la nit per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, i allunyats de reclusos famosos.

Segons van indicar fonts pròximes al centre penitenciari, un d'ells està intern al mòdul 1 i l'altre al 4, separats dels presos més famosos com Jordi Pujol Ferrusola, Ignacio González i Gerardo Díaz Ferrán, que es troben a altres mòduls, com el 8 i el 10.

Cuixart i Sànchez es troben reclosos en mòduls molt tranquils, amb presos primaris, és a dir que delinqueixen per primera vegada, amb alguns d'edat més avançada o amb interns en segon grau.

D'altra banda, Jordi Pina, advocat de Sánchez, va assegurar que el seu client es troba «molt serè» després d'ingressar a la presó, i que ell el va emplaçar a preparar-se per estar «molt temps» a la presó, ja que en el millor dels casos passarà entre reixes uns quinze dies.

Sànchez també va sol·licitar a un funcionari el seu trasllat a un altre mòdul després que un pres es dirigís a ell per dir-li «viva España». Fonts penitenciàries van indicar que, en sentir aquestes paraules, Sànchez va demanar a un funcionari de la presó que el canviessin a un altre mòdul, si bé el treballador de la presó li va explicar que en el que es troba no hi ha problemes per a la seva seguretat i, per tant, no hi ha motius per traslladar-lo a una altra zona.

Amnistia Internacional va reclamar ahir l'alliberament «immediat» de Sànchez i Cuixart. En un comunicat, l'ONG considera que els càrrecs per sedició i la presó provisional són «restriccions excessives».

«Demanem a les autoritats que retirin els càrrecs de sedició presentats contra Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i que posin fi d'immediat a la seva presó provisional», va assegurar el director d'Amnistia Internacional a l'Estat espa-nyol, Esteban Beltrán. En el comunicat, AI diu que els presidents de l'ANC i Òmnium no van animar els manifestants a utilitzar la violència i que no poden ser considerats responsables, ni directament ni indirectament, dels danys als vehicles de la policia.