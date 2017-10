El jutge envia a presó el presumpte piròman detingut a Galícia

El jutjat d'Ourense va dictar presó provisional sense fiança per al veí de Vigo (Pontevedra), de 55 anys, detingut com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal «d'especial gravetat», després de causar un foc d'una hectàrea en una finca familiar ubicada al límit de Xinzo amb Us Blancs. Segons va informar el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), l'home va ingressar a la presó després de declarar durant prop de dues hores en la seu judicial, a la qual va arribar ahir al matí emmanillat i custodiat per agents de la Guàrdia Civil.