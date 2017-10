Colau avisa que unes eleccions convocades amb el 155 «no serien una solució»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat aquest diumenge que unes eleccions a Catalunya convocades per l'Estat a partir de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució «no serien una solució» a la situació actual. Des de París, Colau ha considerat que «tard o d´hora» haurà d'haver comicis perquè «s'ha arribat a l'esgotament d´un procés», però ha rebutjat aquesta fórmula electoral si «no es planteja amb una estratègia de diàleg».

«Unes eleccions en les pitjors condicions, sota una intervenció del Govern i de les institucions catalanes, serien unes eleccions sota una anomalia democràtica, amb molta tensió i més polarització. I unes eleccions en aquestes condicions dubto que ajudin a solucionar res», ha etzibat en ser preguntada per aquesta possibilitat. I és que per a l'alcaldessa, uns comicis haurien de convocar-se amb «una normalitat institucional, sense una DUI i sense el 155».

De la mateixa manera, s'ha mostrat a l'expectativa de «quin plantejament fa» el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, del ple del Parlament que ha demanat que es convoqui. Tot i això, creu que encara s'està a temps per virar el rumb de col·lisió entre Catalunya i Espanya, i per això exigeix «treballar activament perquè no s'arribi a aprovar el 155». «Per molt preocupant que sigui la situació actual, no ens hem de resignar al pitjor», ha dit, tot considerant que una suspensió de les institucions catalanes «seria una involució democràtica i no ajudaria a resoldre el problema, el complicaria més». «Interpel·lem a tots els actors per fer els màxims esforços que puguin evitar el 155», ha conclòs.

És per això que reclama «diàleg i una solució política, no jurídica, no d´excepció ni d´intervenció». «Hi ha dos actors principals, els governs, que han de trobar els condicions mínimes per portar això a una taula de diàleg. Els passos essencials son renunciar a la DUI i definitivament també al 155. Creiem que això desescala la tensió, treu les amenaces de sobre la taula, i es pot dialogar com es pot construir un camí cap a la solució política i dialogada», ha sentenciat Colau des de París.

Pel que fa a la possibilitat que Barcelona se sumi a la petició de l'ACM i l'AMI perquè els ajuntaments aprovin mocions de rebuig al 155, Colau no ha tancat la porta a fer-ho i ho ha deixat en mans del consens dels grups. «És un tema de l'Ajuntament, que haurà de fer-se a la Junta de Portaveus municipals. Hi ha un ampli consens en rebutjar la repressió i també l'amenaça del 155. Es pot tornar a plantejar però amb la resta de grups», ha dit.