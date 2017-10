El Govern exigeix recuperar les hores de l'aturada general als funcionaris

Els funcionaris i treballadors públics que van secundar l'aturada de país del 3 d'octubre hauran de recuperar les hores i tindran 4 mesos per fer-ho, segons ha comunicat el Govern al portal intern dels treballadors públics. Fonts sindicals consultades per l'ACN asseguren que en el seu dia la Generalitat els va dir que no se'ls descomptaria del sou. Per la seva part, el Ministeri d'Hisenda, que controla els comptes després de la intervenció, va advertir que es descomptaria la jornada del salari dels funcionaris.

Fonts de la Generalitat han confirmat que la recuperació de les hores del 3-O és un acord que el consell executiu va prendre el passat 10 d'octubre però no es va fer públic.