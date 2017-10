Llombardia i Vèneto celebren referèndums per demanar més autonomia

Les regions italianes de Llombardia i Vèneto, al nord del país, van celebrar ahir referèndums per reclamar a l'Estat més competències i autonomia. Les consultes no eren vinculants i van ser convocades per aquestes dues riques regions, governades per la xenòfoba Lliga Nord, per demanar suport popular i emprendre així una negociació amb el Govern per reclamar més competències. Per això és decisiva la dada de la participació, i en aquest sentit s'han establert criteris diferents: mentre que al Vèneto haurien de votar més de la meitat dels electors, a la Llombardia no s'ha estipulat cap quòrum. En tancar aquesta edició no hi havia dades dels resultats.

Les consultes han estat criticades pel seu cost -50 milions a Llombardia i 14 a Vèneto- i perquè la Constitució preveu vies per negociar amb l'Estat sense haver de celebrar un plebiscit, tal com ha fet la regió d'Emília-Romanya (centre). El ministre d'Agricultura italià, Maurizio Martina, va rebutjar a Facebook aquestes consultes, tot denunciant «el malbaratament de temps i diners», i les va qualificar de «falsa propaganda», en destacar que es van produir a pocs mesos d'unes eleccions generals, a partir de febrer del 2018, i de les eleccions regionals de Llombardia.