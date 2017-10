Sánchez afirma que el problema de Catalunya són «els seus governants»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el problema de Catalunya no és Espanya, són els seus mals governants, «aquells que fan de la divisió social, de la confrontació territorial i de la il·legalitat la forma de fer política». En la seva intervenció en la clausura del 13è Congrés regional ordinari del PSOE de Madrid, Sánchez es va referir a l'aplicació de l'article 155 i va assegurar que totes les constitucions europees tenen «el seu propi article 155» per fer front a aquests «embats unilaterals d'intentar destrossar la unitat territorial de cadascun dels estats membres». Tot i això, va afegir que «si el 155 s'activa a Espanya dependrà de la decisió última del president de la Generalitat, Carles Puigdemont».



Sánchez va assegurar que «no hi ha hagut mai en la història política d'Espanya i singularment de Catalunya un autogovern tan intens i profund» com el que ha reconegut la Constitució del 1978. A més, es va mostrar convençut del fet que «ningú ha fet tant contra l'autogovern de Catalunya com el secessionisme».



En el seu discurs, Sánchez va voler deixar clar que «l'esquerra no té res a veure amb el secessionisme a Catalunya». I als qui els diuen que el PSOE està amb el Partit Popular, Sánchez va assegurar que els populars tenen una idea d'Espanya «totalment diferent» de la que tenen els socialistes, però hi ha una cosa que els uneix: «La defensa de la integritat territorial».



Sánchez també es va dirigir a Puigdemont per recordar-li que «a Europa, l'europeisme significa esborrar fronteres i l'independentisme, aixecar-les». El secretari general dels socialistes es va referir a la concòrdia entre els pobles, que veu «seriosament amenaçada» com a conseqüència del desafiament sobiranista.



El líder del PSOE va reafirmar el compromís amb la Constitució per defensar-la de «qualsevol embat» del secessionisme, però també va demanar que s'obri la proposta de reforma constitucional. Per això, va plantejar un debat sobre la reforma de la Carta Magna que es faci de «baix cap a dalt, no de dalt a baix», on participin els joves perquè aquesta «també és la seva batalla».



«Probablement estiguem en aquesta legislatura en els llindars d'aprovar la primera Constitució a Europa del segle XXI. I això és una enorme oportunitat i responsabilitat», va explicar. Sánchez va destacar que la reforma que planteja el PSOE no és per acontentar els secessionistes, sinó que és «molt més àmplia que solucionar un problema urgent com és el model territorial».

Dimiteix un càrrec a Manresa



Per altra banda, el secretari d'organització del PSC de Manresa, Xavier Vera, va anunciar que deixa el seu càrrec al partit pel suport socialista a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya. «Després de molt meditar, he decidit deixar de ser secretari d'organització del PSC de Manresa. No estic d'acord amb l'article 155», va piular Vera al seu compte de Twitter.



Posteriorment, a Facebook, el fins ara secretari d'organització del PSC de la capital del Bages va detallar que ha pres la decisió «després de molt meditar, i amb tots els actes viscuts aquest octubre». «Avui, dissabte 21, és un dia molt trist pel que em van ensenyar els meus avis», va lamentar. «No estic d'acord amb el que han decretat a Madrid amb l'article 155», va reblar Vera.