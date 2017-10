Theresa May afirma que hi ha un «nou impuls» en les negociacions sobre el Brexit

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va afirmar ahir que s'observa un «nou impuls» en les negociacions sobre el Brexit, després de reunir-se amb els 27 socis comunitaris restants a Brussel·les la setmana passada.

A la Cambra dels Comuns, May va sostenir que el seu «clar compromís» sobre les responsabilitats financeres del Regne Unit amb la Unió Europea (UE) i la seva proposta d'un període de transició que permeti accés al mercat únic «en els termes actuals» han esperonat les negociacions. «Els 27 membres han respost acordant que començaran a preparar-se perquè les negociacions avancin cap al comerç i la futura relació que volem veure» entre Londres i Brussel·les, va subratllar.

May va destacar que les posicions de tots dos equips negociadors s'han acostat especialment pel que fa als futurs drets dels comunitaris i els britànics a banda i banda del canal de la Mànega i va assegurar que un acord en aquest terreny està «a l'abast de la mà». May va dir que el pacte assegurarà que no s'imposen «barreres burocràtiques» als comunitaris que viuen al Regne Unit i va detallar que registrar-se com a ciutadà amb residència permanent al país no costarà a un europeu «més que un passaport britànic».

«Els ciutadans comunitaris que han contribuït al sistema públic del Regne Unit, així com els britànics que han fet pagaments en un dels 27 països membres, es podran beneficiar d'allò amb el que han contribuït», va manifestar.