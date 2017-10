Els diputats de JxSí es conjuren perquè el Parlament declari la independència divendres

Els diputats del grup parlamentari de Junts pel Sí (JxSí) s'han conjurant en una reunió perquè el Parlament declari la independència durant la sessió plenària d'aquest divendres. Així ho han confirmats fonts de JxSí a l'ACN, després de la trobada que ha començat a les 17:30 hores d'aquest dijous en una de les sales del Parlament, i que ha durat menys de cinc minuts.

En la reunió hi han assistit consellers del Govern, però no el president, Carles Puigdemont, ni el vicepresident, Oriol Junqueras, així com tampoc la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El cap de l'executiu ha explicat -en una compareixença des del Palau de la Generalitat, una hora abans- que no convocarà eleccions i que deixa en mans del Parlament la resposta al 155.