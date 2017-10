Corea del Nord acusa Abe d'«enganyar l'opinió pública» per guanyar els comicis

Corea del Nord va acusar el primer ministre japonès, Shinzo Abe, d'«enganyar l'opinió pública» per guanyar les eleccions, «jugant» amb una suposada amenaça nuclear de Pyongyang com a excusa per sortir reelegit i assolir els seus objectius. Abe ha iniciat «una campanya de difamació» contra Corea del Nord per «enganyar l'opinió pública i mantenir el seu poder» sempre que es veu embolicat en una crisi de govern per la seva «incapacitat, corrupció i irregularitats», segons un portaveu del Comitè nord-coreà per a la Pau d'Àsia-Pacífic.

El règim de Pyongyang va acusar el cap de Govern del Japó de propagar la «histèria» davant un possible atac nuclear de Corea del Nord per obtenir la victòria i «garantir la retrògrada revisió de la Constitució i la seva ambició militarista a qualsevol preu», en un comunicat divulgat per l'agència estatal de notícies nord-coreana KCNA.

«És un fet ben conegut que Abe i el seu grup estan fent servir el conte sobre una amenaça nuclear del Nord i el tema del segrest de japonesos com a excuses per impulsar la revisió constitucional que els seus predecessors no van fer, i després convertir el Japó en un país que pugui participar en la guerra», establia el text.

Corea del Nord va advertir al Govern nipó que «està fent una perillosa aposta en posar en dificultats la perspectiva del seu país insular i el destí de la seva gent».

El règim liderat per Kim Jong-un va tornar a amenaçar en el comunicat que «totes les illes japoneses poden enterrar-se en el fons del mar si esdevenen imprudents» i actuen com a «titelles dels Estats Units» i d'acord amb els «bojos comentaris del llunàtic president nord-americà Donald Trump».

Les crítiques de Corea del Nord es produeixen just una setmana abans que Donald Trump viatgi al Japó per reunir-se amb el primer ministre Shinzo Abe, en una reunió en què el desenvolupament armamentístic de Pyongyang promet ser un dels assumptes centrals a tractar.