Millo diu a Puigdemont que es respectarà el resultat del 21-D però alerta que el Parlament «haurà d'estar dins la llei»

El delegat del govern espanyol a Barcelona, Enric Millo, ha replicat al president Carles Puigdemont que és "obvi" que es respectaran els resultats del 21-D però ha alertat que el nou Parlament que es constitueixi ha de ser "respectuós amb la legalitat". Millo ha respost així Puigdemont des de Barcelona, on ha estat l'encarregat de fer la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que s'ha celebrat a Madrid. El delegat ha dit que li resultava "xocant" que sigui "l'únic president que s'ha saltat la legalitat" qui pregunti si es respectaran els resultats electorals i ha afirmat que la qüestió "es contesta per si sola" ja que així s'ha fet sempre. D'altra banda, ha dit que les paraules de Puigdemont des de Brussel·les formen part del "serial de declaracions insòlites" a que ha afirmat que els té acostumats darrerament i ha afegit que es queda amb el "reconeixement" per part de Puigdemont de les eleccions "democràtiques" del 21-D.