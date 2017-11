Aturada als centres de treball per rebutjar el procés judicial contra el Govern i part de la mesa

Per tercera vegada, aquest dijous s'han viscut concentracions i aturades a les 12 hores davant d'empreses i edificis públics. En aquesta ocasió, però, la crida de l'ACN i Òmnium era per rebutjar el procés judicial contra el Govern destituït pel 155 i part de la mesa del Parlament, tots ells citats a declarar aquest dijous a l'Audiència Nacional i al Tribunal Suprem, respectivament. La Fiscalia General de l'Estat els acusa dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons.



El manifest de l'entitat sobiranista amb motiu de l'aturada denuncia que no són investigats per haver fet que la policia utilitzi la violència o per haver robat sinó per haver complert amb el programa electoral. L'ANC també ha convocat a les 19 hores d'aquesta tarda una concentració davant del Parlament i els ajuntaments de les principals ciutats catalanes.





Aturada davant l'Ajuntament de Manresa

Unes 150 persones es concentren a la plaça Major de #Manresa com a mostra de suport als membres del Govern i del Parlament pic.twitter.com/Ob9cKSOddU — Ajuntament Manresa (@ajmanresa) 2 de noviembre de 2017

Les sirenes sonen al parc de Bombers de Manresa

En el manifest, ANC i Òmnium han tingut un record per Jordi Sànchez i Jordi Cuixart: "Ens en recordem, de vosaltres, i volem que torneu a liderar el carrer!".