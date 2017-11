Domènech demana «amnistia ja» per als consellers empresonats

El coordinador general de Catalunya en Comú i portaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, ha demanat a través de Twitter "amnistia ja" per als vuit consellers del Govern destituïts per l'executiu de Mariano Rajoy que han estat empresonats per ordre de l'Audiència Nacional en el marc d'una investigació per delictes de rebel·lió, sedició i malbaratament de fons públics. "El pitjor que podia passar ha esdevingut, caldrà fermesa i intel·ligència per superar aquest moment. Amnistia ja", ha piulat.

De la seva banda, el diputat de Catalunya Sí Que Es Pot Lluís Rabell també ha reaccionat a l'empresonament. "Terrible agreujament de la crisi política. No a l'empresonament dels membres del Govern!", ha escrit a Twitter.