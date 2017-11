Sis persones penjades quasi una hora en una atracció de les Fires de Girona

Ensurt majúscul a les atraccions del parc de la Devesa de Girona. Sis persones van quedar penjades en una atracció sense poder-ne baixar, durant quasi una hora, a conseqüència d'una avaria elèctrica. Van acabar essent rescatades pels Bombers aproximadament a la una de la matinada. Malgrat els nervis i la fred que van patir, cap hauria necessitat assistència mèdica. La instal·lació es diu Gigant XXL i ja torna a estar en marxa després d'una revisió exhausitiva.

Era la matinada de dimecres i a la zona de la Copa, el grup Doctor Prats estava acabant la seva actuació per donar pas als valencians Zoo. De fons, pel vial perimetral de la Devesa van irrompre almenys dos cotxes de la policia municipal i un dels Bombers avisats que una atracció, de les 130 que hi ha al parc de la Devesa, s'havia espatllat amb diversos usuaris enganxats en alçada sense poder-ne baixar.

Alguns han qualificat la instal·lació com una «atracció d'infart» per les seves característiques tècniques. Està formada per un braç amb dues cabines, una a cada extrem. Gira com una roda i arriba a una altura màxima de 73 metres i pot adquirir una velocitat de fins a 160 km/hora. La gent que era a la cabina inferior va poder sortir pels seu propi peu, però la que era a la part més alta és la que va necessitar socors.

Els Bombers van aconseguir baixar-los tots i la policia municipal va precintar la instal·lació per evitar nous perills. Es van baixar les sis persones afectades sense que cap d'elles requerís ser atesa per metges, segons va confimar ahir la regidora de Fires, Eva Palau. La responsable municipal va explicar ahir que s'havia permès tornar a posar en funcionament l'atracció després que es reparés la incidència i d'una revisió de l'atracció validada per l'informe d'un enginyer. Va ser a partir de les quatre de la tarda.

No és habitual que hi hagi incidents en una atracció de les Fires de Girona. Tot i això, de vegades hi ha accidents. L'any 2012 un nen de 4 anys va resultar ferit lleu en una atracció infantil quan una de les motos de l'atracció a la qual havia pujat es va desenganxar de l'ancoratge de la seva base i, juntament amb el nen, va caure. El menor va rebre les primeres cures al mateix parc de la Devesa, i va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta, per precaució, d'on va ser donat d'alta al cap de poca estona. L'atracció va cessar la seva activitat, va ser precintada per la policia i i un cop revisada per un enginyer, va continuar la seva activitat amb normalitat.

El 2003 cinc personaes, dos d'elles menors, van resultar ferides al Látigo, quan una avaria va travar el fre del mecanisme. Tots els lesionats van anar pel seu propi peu a l'hopital i van ser donades d'alta poc després. L'atracció va poder tornar a funcionar, després que un enginyer avalés el seu correcte funcionament un cop repadada l'avaria.