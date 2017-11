Una trentena de capellans reclamen el «retorn dels drets fonamentals»

Un grup de capellans del bisbat de Vic que estan a favor del procés d'independència han fet un manifest en què reclamen «el retorn dels drets fonamentals i de les més altes Institucions de Govern, l'abolició de judicis polítics i el respecte a la pluralitat de pensament i a les legítimes aspiracions del poble català». Entre els signants hi ha sacerdots de Manresa, Castellgalí, Igualada, Navarcles i Castellterçol, pel que fa a sacerdots amb adscripció a parròquies tablertes dins de l'àmbit de Regió7.

Els capellans, una trentena, recorden que el papa «Joan Pau II en el discurs a l'ONU (5-X-1995) legitima aquest dret fonamental quan diu: «Ni un estat, ni una altra nació ni cap organització internacional, no té mai dret a afirmar que una determinada nació no és digna d'existir».

En el seu escrit, aquests sacerdots denuncien que l'Estat ha actuat amb violència, que ha fet servir la mentida per explicar decisions i idees, que hi ha hagut persecució de les llibertats de reunió i d'expressió, que s'ha produït una supressió de les institucions catalanes, el Parlament i el Govern, i que s'està utilitzant políticament la justícia espanyola «amb amenaça de penes extraordinàries».

A part de la queixa i la condemna a aquestes actituds i fets, els capellans fan una crida «a tots els ciutadans, a les forces d'ordre públic i als polítics que les comanden, a utilitzar el diàleg i mitjans sempre pacífics a l'hora de promoure els drets històrics del nostre poble».

En la relació amb els fets que s'han produït en les darreres setmanes a Catalunya, aquest grup de religiosos constata que hi ha hagut «un fort trasbals» al país i que «s'ha fet tot el possible perquè no poguéssim votar, s'ha apallissat brutalment gent pacífica, s'ha tergiversat la informació mentint i negant l'evidència, s'ha tancat a la presó dos homes de pau i, finalment, amb l'aplicació de l'article 155 s'ha subjugat tot un poble abolint les seves institucions».