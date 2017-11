La Intersindical-CSC fa una crida a la vaga general per al dimecres

La Intersindical-CSC fa una crida a la vaga general per al proper dimecres 8 de novembre i insta els sindicats majoritaris a sumar-s'hi. El sindicat minoritari havia preavisat de l'aturada entre els dies 6 i 9 i finalment ha optat per mantenir la convocatòria del dimecres. L'organització argumenta que la vaga general és per exigir la derogació del decret del govern espanyol que facilita el trasllat de seus socials i en resposta a "l'empobriment" de la classe treballadora i "la precarietat instaurada en el món laboral" per les reformes laborals aprovades en els darrers anys. L'anunci de l'aturada arriba el dia després de l'empresonament dels vuit consellers destituïts, però des de la Intersindical insisteixen que "no hi ha cap tipus de relació de context polític". "Seria desitjable que els grans sindicats s'hi sumessin per denunciar la precarietat en què viuen àmplies capes de la societat catalana", apunten des del sindicat.

El secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, ha afirmat en roda de premsa aquest divendres que els motius per convocar la vaga general del proper dimecres són la "regressió en drets laborals i socials que des de fa anys pateix Catalunya i l'estat espanyol", la "precarietat del treball" i la "fal·làcia de la sortida de la crisi".

El sindicat també convoca la vaga per exigir la derogació del reial decret llei que el govern espanyol va aprovar el 6 d'octubre "de mesures urgents en matèria de mobilitat dels operadors econòmics dins el territori nacional". "Entenem que la sortida estimulada de les seus socials d'empreses pel govern de l'estat afecta negativament l'estructura productiva i l'economia catalana i pot afectar en darrer terme l'ocupació", ha assenyalat Sastre.

El portaveu de la Intersindical-CSC, Marc Sallas, ha subratllat que els motius de la vaga són "estrictament laborals" i ha negat que la convocatòria tingui cap relació amb l'entrada a presó, sense fiança, de vuit consellers destituïts. Sallas ha afirmat que no es tracta d'una vaga "política" i, en aquest sentit, ha recordat que les vagues polítiques estan prohibides a l'estat espanyol i que el sindicat s'atén "a la legalitat vigent". "El context polític en què es desenvolupa la vaga no és responsabilitat nostra", ha insistit el portaveu del sindicat, que ha afegit: "Nosaltres oferim una vaga general als treballadors, que prendran la decisió de sumar-s'hi amb la seva consciència".

El sindicat minoritari havia preavisat d'una vaga més llarga però l'ha anat desconvocant d'aquells dies que ha considerat que no es podria fer. Sallas ha assenyalat que, després d'una reunió aquest dijous, la Intersindical va decidir mantenir la vaga pel 8 de novembre i ha puntualitzat que formalment no s'ha desconvocat pel dijous 9. "En funció dels esdeveniments, desconvocarem pel dia 9", ha afirmat el portaveu.

Sallas espera que els les altres organitzacions de treballadors també secundin la vaga i ha instat els sindicats majoritaris, CCOO i la UGT, que s'hi sumin per "denunciar la precarietat i la situació econòmica del país".

Juanjo Morales, membre de la Xarxa de Sindicalistes per la Independència (XSI), ha posat aquesta plataforma a disposició de la vaga general. Es tracta d'una xarxa que agrupa afiliats "independentistes" de diversos sindicats catalans, segons ha explicat Morales. Visiblement emocionat, Morales, afiliat a la UGT, ha enviat una abraçada a la consellera Dolors Bassa, que es troba a presó per ordre de l'Audiència Nacional, i als seus familiars i amics. Bassa va ser secretària general de la UGT a la demarcació de Girona.

Campanya 'Del 155 cap a la República'

La Intersindical-CSC i la sectorial de l'administració pública de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) han posat en marxa una campanya, que porta per nom 'Del 155 cap a la República', adreçada especialment als treballadors de la Generalitat i també a l'àmbit de la funció púbica per denunciar l'aplicació "absolutament antidemocràtica" de l'article 155 de la Constitució espanyola, ha assenyalat Sallas. La campanya consisteix a organitzar assembles als centres de treball de la Generalitat, tant a serveis centrals com a departaments territorials, així com en altres administracions públiques, amb l'objectiu d'"organitzar el màxim nombre de treballadors públics" per "protestar" en contra del 155. En el marc de la campanya s'ha posat en marxa una pàgina web amb el mateix nom i es repartirà propaganda en els centres de treball.