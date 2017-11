Rivera desafia Puigdemont: «Que torni a Espanya, doni la cara i no s'amagui»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha desafiat aquest dissabte Carles Puigdemont per a què es presenti a les eleccions del 21 de desembre i abandoni el seu viatge a Brussel€les. "Que torni a Espanya, que vingui a donar la cara i no s'amagui", li ha etzibat durant el míting celebrat a Sant Andreu de Llavaneres davant un miler de seguidors del partit. Rivera la retret al president destituït que "presumeixi d'incomplir sentències i ara s'estranyi que una jutge li faci complir la llei" i l'ha instat a "no deixar tirats" els catalans. En ple ambient pre electoral, Albert Rivera ha presentat Inés Arrimadas com la propera presidenta d'un govern de la Generalitat "que no estigui imputat, sigui net i respecti les lleis". L'acte ha estat marcat per la recent declaració d'Arrimadas com a persona 'non grata' a Sant Andreu de Llavaneres i per la concentració de 200 persones independentistes que han escridassat els seguidors de Ciutadans. Els dos sectors s'han enfrontat verbalment sota la vigilància d'un fort desplegament policial.

Albert Rivera ha definit el viatge de Puigdemont a Bèlgica com un "Erasmus" i l'ha instat a concórrer a les eleccions del proper desembre "per guanyar a les urnes". Al mateix temps, el líder de ciutadans ha interpel€lat directament el president destituït: "Quan una persona presumeix d'incomplir sentències, quan una persona recopila resolucions judicial com a trofeus, no es pot indignar quan l'imputen. De què s'estranya que una jutge ara li faci complir la llei?".

Rivera ha defensat el compliment de la legalitat espanyola i de la Constitució, i ha equiparat la declaració de la República catalana al cop d'estat del 1981 i a l'activitat d'ETA. Així, ha afirmat que "hi va haver colpistes que el 23-F van intentar trencar la Constitució i no ho van aconseguir, una banda terrorista va matar molta gent per intentar trencar la Constitució i tampoc ho van aconseguir, així que ara ni Puigdemont ni Junqueras podran fer-ho".

D'altra banda, el president del partit taronja ha retret al Govern català que hagi volgut "trencar el cor" dels catalans que se senten espanyols, i ha sortit en defensa de la "majoria silenciada", assegurant que les manifestacions unionistes de les darreres setmanes aniran a més. "Hem trencat la por i hem sortit al carrer amb banderes catalanes, espanyoles i europees, i no les tornarem a amagar mai més", ha afegit.

Tant Rivera com el regidor Carlos Sánchez, el diputat Toni Cantó i Inés Arrimadas han fet constants referències a la declaració de la líder de Ciutadans a Catalunya com a persona 'non grata' a Sant Andreu de Llavaneres. Rivera ha lamentat que els representants del partit se senten "coaccionats" pel sector independentista, i ha posat com a exemple les gairebé 200 persones que han intentat boicotejar el míting d'aquest dissabte amb l'exhibició d'estelades.



Arrimadas promet "recuperar la bona imatge de Catalunya"

En la mateixa línia, Arrimadas ha afirmat que "impedir parlar és propi dels nacionalistes" i s'ha erigit com a representant "de tots els catalans, també d'aquells que ens senyalen per no pensar com ells". "Nosaltres no odiem a qui no pensa com nosaltres", ha afirmat, en referència als manifestants que cridaven consignes a favor de l'alliberament dels consellers empresonats.

La cap de l'oposició ha acusat el govern de Puigdemont d'haver "fracturat" i "empobrit" la societat, de manera que ha garantit que, si Ciutadans guanya les eleccions, "tornarà a unir els catalans" i s'ha compromès a "recuperar l'admiració, el respecte i la bona imatge que sempre ha tingut Catalunya". I és que, segons Arrimadas, el president destituït està provocant una "vergonya internacional" amb la proclamació de la República i el viatge a Brussel€les.

Per aquest motiu, ha fet una crida a "votar en massa" i ha arrencat entre els assistents el crit de "votarem, votarem!" que havia utilitzat l'independentisme les setmanes prèvies al referèndum de l'1 d'octubre. "Volem una nova etapa on s'ensenyi a pensar i no a què pensar, on el pressupost es destini a polítiques socials i no a propaganda nacionalista", ha afirmat la cap de files de Ciutadans a Catalunya enmig de sorollosos aplaudiments del miler d'assistents a l'acte, alguns arribats de fora de la vila amb dos autobusos.



Tensió i escridassades

Aquest dissabte, els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli cordó policial per aturar possibles enfrontaments entre manifestants independentistes i els assistents a l'acte de Ciutadans. El primer moment tens s'ha viscut durant la intervenció de Toni Cantó, quan la policia ha intervingut per retirar un manifestant que exhibia una estelada just rere el diputat taronja. La crispació ha anat oscil€lant durant la resta de l'acte, fins que la policia ha tallat el trànsit per evitar que alguns vehicles boicotegessin els discursos fent sonar el clàxon.

Els enfrontaments s'han repetit, però, al final del míting, quan els assistents a l'acte han marxat per davant on hi havia concentrats els manifestants independentistes. Els crits creuats de 'Puigdemont, president' i 'Puigdemont a presó' han estat una constant enmig d'insults i d'exhibició de banderes. El cordó policial ha evitat que els dos sectors arribessin a les mans i la concentració independentista s'ha diluït quan han marxat els dos autobusos de seguidors de Ciutadans.