Trump reclama una investigació contra Hillary Clinton

? El president dels EUA, Donald Trump, va admetre ahir que li agradaria involucrar-se en una investigació contra la seva exrival Hillary Clinton, però va lamentar no poder fer-ho pel seu càrrec. «El més trist és que per ser president dels EUA no puc involucrar-me en el Departament de Justícia. No puc involucrar-me en l'FBI. No puc fer tot tipus de coses que m'encantaria fer, i això em frustra molt», va dir. Va afirmar que Clinton hauria de ser investigada per finançar una investigació en campanya sobre els seus possibles vincles amb el Kremlin, un dossier molt polèmic que va elaborar l'exespia britànic Christopher Steele. Trump es va confessar «molt descontent» que aquesta investigació no estigui en marxa i va mostrar el desig que el departament de Justícia «estigui fent alguna cosa».