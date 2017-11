El TSJC admet VOX com a acusació popular en la causa contra part de la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha autoritzat al partit d'extrema dreta VOX personar-se com a acusació popular en la causa oberta contra els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament. Després de pagar amb donacions populars la fiança de 20.000 euros que li va demanar la magistrada Maria Eugènia Alegret, el partit s'ha unit a la causa ja oberta arran de la querella de la fiscalia, tot i que la formació política en va presentar una de similar.

VOX va presentar el 6 de setembre la querella contra tot el Govern i contra Forcadell, Guinó, Simó i Barrufet. En l'escrit denunciaven l'anunci de referèndum, les partides pressupostàries de la Generalitat dedicades a la votació, la creació d'estructures d'estat, l'aprovació de la Llei de Transitorietat Jurídica, la compra d'urnes, la convocatòria de data i pregunta, la modificació del Reglament del Parlament, la signatura conjunta de la Llei del Referèndum i del decret de convocatòria i la "negativa oberta dels querellats a donar compliment a l'ordenament jurídic espanyol i a les resolucions del Tribunal Constitucional".

Els delictes que denunciava VOX en la seva querella són els de prevaricació, usurpació d'atribucions i funcions, desobediència a l'autoritat judicial, conspiració per cometre rebel·lió, sedició en grau de temptativa, i malversació de fons públics, amb penes de fins a 20 anys de presó, inhabilitació per a càrrec públic durant el mateix període i multes econòmiques. El TSJC va remetre la querella a la fiscalia perquè es posicionés, i fa uns dies el ministeri públic es va mostrar favorable a la seva admissió a tràmit i l'acumulació en les dues causes ja obertes.